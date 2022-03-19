Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Таким образом, Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира.
Она обогнала Туру Бергер и стала лучшей норвежкой по этому показателю.
Победы на этапах Кубка мира
Женщины
1. Магдалена Форсберг (Швеция) — 42
2-3. Магдалена Нойнер (Германия) — 34
2-3. Дарья Домрачева (Беларусь) — 34
4. Уши Дизль (Германия) — 30
5. Тириль Экхофф (Норвегия) — 29
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