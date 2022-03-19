Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Таким образом, Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира.

Она обогнала Туру Бергер и стала лучшей норвежкой по этому показателю.

Победы на этапах Кубка мира

Женщины

1. Магдалена Форсберг (Швеция) — 42

2-3. Магдалена Нойнер (Германия) — 34

2-3. Дарья Домрачева (Беларусь) — 34

4. Уши Дизль (Германия) — 30

5. Тириль Экхофф (Норвегия) — 29