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Сегодня, 15:45

Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на последнем этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Таким образом, Экхофф вышла на пятое место по количеству побед на этапах Кубка мира.

Она обогнала Туру Бергер и стала лучшей норвежкой по этому показателю.

Победы на этапах Кубка мира

Женщины

1. Магдалена Форсберг (Швеция) — 42

2-3. Магдалена Нойнер (Германия) — 34

2-3. Дарья Домрачева (Беларусь) — 34

4. Уши Дизль (Германия) — 30

5. Тириль Экхофф (Норвегия) — 29

Тириль Экхофф
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