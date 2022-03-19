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Сегодня, 15:42

Норвежка Ройселанн впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус» Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

Это произошло после того, как биатлонистка стала второй в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Ближайшая преследовательница Ройселанн в общем зачете шведка Эльвира Эберг уже не сможет догнать ее. Перед последней личной гонкой в сезоне отрыв между спортсменками составляет 126 очков.

Норвежка досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Отметим, что 31-летнияя Ройселанн впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира.

Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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