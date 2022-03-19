Норвежка Ройселанн впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус» Кубка мира

Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

Это произошло после того, как биатлонистка стала второй в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Ближайшая преследовательница Ройселанн в общем зачете шведка Эльвира Эберг уже не сможет догнать ее. Перед последней личной гонкой в сезоне отрыв между спортсменками составляет 126 очков.

Норвежка досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Отметим, что 31-летнияя Ройселанн впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира.