Норвежка Ройселанн впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус» Кубка мира
Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
Это произошло после того, как биатлонистка стала второй в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Ближайшая преследовательница Ройселанн в общем зачете шведка Эльвира Эберг уже не сможет догнать ее. Перед последней личной гонкой в сезоне отрыв между спортсменками составляет 126 очков.
Норвежка досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».
Отметим, что 31-летнияя Ройселанн впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира.
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