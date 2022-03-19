Немец Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Немецкий биатлонист Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Долгое время в гонке лидировал норвежец Штурла Легрейд, который первый ушел на старт. Но на последнем огневом рубеже он допустил два промаха и откатился на третью строчку.

Вторым стал новоиспеченный обладатель «Большого хрустального глобуса», француз Кантен Фийон-Майе.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены не были допущены к выступлению в Норвегии.

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Эрик Лессер (Германия) — 32.03,8 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 9,4 (1)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 22,7 (3)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.04,9 (2)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.09,7 (2)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.31,3 (3)