Немец Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене
Немецкий биатлонист Эрик Лессер выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Долгое время в гонке лидировал норвежец Штурла Легрейд, который первый ушел на старт. Но на последнем огневом рубеже он допустил два промаха и откатился на третью строчку.
Вторым стал новоиспеченный обладатель «Большого хрустального глобуса», француз Кантен Фийон-Майе.
Напомним, что российские и белорусские спортсмены не были допущены к выступлению в Норвегии.
Биатлон
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Эрик Лессер (Германия) — 32.03,8 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 9,4 (1)
3. Штурла Легрейд (Норвегия) — 22,7 (3)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.04,9 (2)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.09,7 (2)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.31,3 (3)