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Экхофф извинилась за свои слова о высокомерных взглядах российских биатлонисток

10:48
Тирил Экхофф. Фото Instagram
Тирил Экхофф. Фото Instagram
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Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф извинилась за свои слова о высокомерных взглядах со стороны российских биатлонисток.

«Я думаю, возникла проблема с Google Translate, произошло недопонимание. Я хочу извиниться перед российскими слушателями. Сейчас, когда я вижу россиянина, я становлюсь супермилой, смотрю человеку в глаза и улыбаюсь. Возможно, в последнее время я была сосредоточена не на биатлоне, а на том, чтобы смотреть россиянам в глаза и быть милой», — сказала в очередном выпуске своего подкаста Экхофф.

В одном из предыдущих выпусков подкаста Экхофф заявила, что у российских биатлонисток высокомерный взгляд.

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Иван Торопцев все материалы автора

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