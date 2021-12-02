Экхофф извинилась за свои слова о высокомерных взглядах российских биатлонисток

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф извинилась за свои слова о высокомерных взглядах со стороны российских биатлонисток.

«Я думаю, возникла проблема с Google Translate, произошло недопонимание. Я хочу извиниться перед российскими слушателями. Сейчас, когда я вижу россиянина, я становлюсь супермилой, смотрю человеку в глаза и улыбаюсь. Возможно, в последнее время я была сосредоточена не на биатлоне, а на том, чтобы смотреть россиянам в глаза и быть милой», — сказала в очередном выпуске своего подкаста Экхофф.

В одном из предыдущих выпусков подкаста Экхофф заявила, что у российских биатлонисток высокомерный взгляд.