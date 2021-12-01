Расписание гонок 2-го этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: когда и где покажут трансляции
С 2 по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдет второй этап Кубка мира-2021/22 по биатлону. Предлагаем ознакомиться с расписанием гонок, в которых примет участие сборная России.
Расписание гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде
2 декабря. 15.45. Женщины. Спринт
2 декабря. 18.30. Мужчины. Спринт
4 декабря. 15.00. Женщины. Гонка преследования
4 декабря. 17.10. Мужчины. Эстафета
5 декабря. 14.35. Женщины. Эстафета
5 декабря. 17.15. Мужчины. Гонка преследования
Время — московское.
Онлайн-трансляции гонок второго этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону будут доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции в прямом эфире покажут matchtv.ru и Eurosport.
В состав сборной России по биатлону на 2-й этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде вошли:
· мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын;
· женщины: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
Второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основные сведения
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю