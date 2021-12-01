Расписание гонок 2-го этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: когда и где покажут трансляции

С 2 по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдет второй этап Кубка мира-2021/22 по биатлону. Предлагаем ознакомиться с расписанием гонок, в которых примет участие сборная России.

Расписание гонок второго этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде

2 декабря. 15.45. Женщины. Спринт

2 декабря. 18.30. Мужчины. Спринт

4 декабря. 15.00. Женщины. Гонка преследования

4 декабря. 17.10. Мужчины. Эстафета

5 декабря. 14.35. Женщины. Эстафета

5 декабря. 17.15. Мужчины. Гонка преследования

Время — московское.

Онлайн-трансляции гонок второго этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону будут доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляции в прямом эфире покажут matchtv.ru и Eurosport.

В состав сборной России по биатлону на 2-й этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде вошли:

· мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын;

· женщины: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Второй этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основные сведения