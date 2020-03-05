Екатерина Юрлова-Перхт: «Российские болельщики поддерживали за оградительной сеткой в лесу»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Она заняла 11-е место. Гонка проходила без зрителей из-за коронавируса, но россиянка отметила, что на трассе болельщики все же были.

— Очень непредсказуемая получилась гонка, — цитирует россиянку «Матч ТВ». — Постоянно менялся ветер, то стихал, то усиливался. Но на моей стрельбе он был стабильный, могла работать. Промахнулась из-за собственных недоработок. Честно говоря, впервые бежала в такой обстановке. Очень непривычные ощущения. С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки. Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое.

Юрлова-Перхт стала лучшей среди россиянок. Победу одержала немка Дениза Херманн.