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Екатерина Юрлова-Перхт: «Российские болельщики поддерживали за оградительной сеткой в лесу»

22:42
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото СБР.
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото СБР.
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Она заняла 11-е место. Гонка проходила без зрителей из-за коронавируса, но россиянка отметила, что на трассе болельщики все же были.

— Очень непредсказуемая получилась гонка, — цитирует россиянку «Матч ТВ». — Постоянно менялся ветер, то стихал, то усиливался. Но на моей стрельбе он был стабильный, могла работать. Промахнулась из-за собственных недоработок. Честно говоря, впервые бежала в такой обстановке. Очень непривычные ощущения. С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки. Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое.

Юрлова-Перхт стала лучшей среди россиянок. Победу одержала немка Дениза Херманн.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1166433_Jekaterina_Jurlova_Perkht_Vpervyje_bezhala_v_takoj_obstanovke_Rossijskije_bolelshhiki_podderzhivali_za_ograditelnoj_setkoj_v_lesu

Кубок мира по биатлону

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