Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Два биатлониста снова сдали положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Контиолахти

19:55

Заражения коронавирусом выявлены на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Twitter IBU. Положительные тесты сдали биатлонисты из Румынии и Молдавии.

Оба спортсмена были помещены на карантин, а все, кто с ними мог контактировать, были проинформированы.

При окончании карантина биатлонисты были снова протестированы, и результаты снова оказались положительными. Их ждет второй семидневный карантин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир