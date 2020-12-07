Два биатлониста снова сдали положительные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Контиолахти
19:55
Заражения коронавирусом выявлены на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Twitter IBU. Положительные тесты сдали биатлонисты из Румынии и Молдавии.
Оба спортсмена были помещены на карантин, а все, кто с ними мог контактировать, были проинформированы.
При окончании карантина биатлонисты были снова протестированы, и результаты снова оказались положительными. Их ждет второй семидневный карантин.
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