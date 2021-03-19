Драчев высказался о сокращении женской квоты в Кубке мира по биатлону

Бывший президент союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал сокращение представительства россиянок в женском Кубке мира сезона-2021/22.

По итогам спринтерской гонки на последнем этапе текущего сезона в Эстерсунде, женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

«Если мы действительно утратили квоту, то выглядит это печально, конечно. Для нашей страны, где тренируется такое большое количество спортсменов, около 10 тысяч биатлонистов, потерять в олимпийский сезон полную квоту очень плохо. Мягко говоря, мне очень жаль», — цитирует Драчева ТАСС.

Таким образом, в гонках сезона-2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток.