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Драчев высказался о сокращении женской квоты в Кубке мира по биатлону

16:27
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Бывший президент союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал сокращение представительства россиянок в женском Кубке мира сезона-2021/22.

По итогам спринтерской гонки на последнем этапе текущего сезона в Эстерсунде, женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

«Если мы действительно утратили квоту, то выглядит это печально, конечно. Для нашей страны, где тренируется такое большое количество спортсменов, около 10 тысяч биатлонистов, потерять в олимпийский сезон полную квоту очень плохо. Мягко говоря, мне очень жаль», — цитирует Драчева ТАСС.

Таким образом, в гонках сезона-2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10949317

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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