Драчев считает шестое место Елисеева в масс-старте суперпрогрессом для России

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в комментариях в Instagram заявил, что шестое место Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира — это суперпрогресс для России.

«Завершился мужской масс-старт! Непредсказуем биатлон как всегда! Порадуемся за Матвея Елисеева — 6 место! Это прогресс», — написал Драчев.

В ветке комментариев пользовали отреагировали на пост, заметив, что в прошлом сезоне Елисеев был даже в призах на этапах Кубка мира. На что Драчев отметил, что в нынешнем сезоне «это суперпрогресс для этого года».

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в Антхольц-Антерсельве (Италия).