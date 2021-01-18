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Драчев считает шестое место Елисеева в масс-старте суперпрогрессом для России

09:35
Владимир Драчев. Фото СБР
Владимир Драчев. Фото СБР
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в комментариях в Instagram заявил, что шестое место Матвея Елисеева в масс-старте на шестом этапе Кубка мира — это суперпрогресс для России.

«Завершился мужской масс-старт! Непредсказуем биатлон как всегда! Порадуемся за Матвея Елисеева — 6 место! Это прогресс», — написал Драчев.

В ветке комментариев пользовали отреагировали на пост, заметив, что в прошлом сезоне Елисеев был даже в призах на этапах Кубка мира. На что Драчев отметил, что в нынешнем сезоне «это суперпрогресс для этого года».

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в Антхольц-Антерсельве (Италия).

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