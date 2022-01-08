Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Бабиков и Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе

17:26
Кристина Резцова. Фото Global Look Press
Кристина Резцова. Фото Global Look Press
Теги:

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Бабиков и Резцова преодолелил дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды. Резцова зашла на один штрафной круг после первой стрельбы лежа. В общем россияне использовали 12 дополнительных патронов.

Команда Австрии, в составе которой выступили Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, заняла второе место. Замкнули тройку Артем Тищенко и Дарья Блашко из Украины.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Смешанная эстафета

2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Россия — 41.37,1 (1 штрафной круг + 12 доп. патронов)

2. Австрия — отставание 41,5 (1 + 13)

3. Украина — 1.03,6 (0 + 12)

4. Белоруссия — 1.15,2 (1 + 11)

5. Швеция — 1.23,6 (2 + 12)

6. Бельгия — 1.24,8 (0 + 13)

7. Германия — 1.25,7 (0 + 11)

8. Швейцария — 1.30,4 (1 + 13)

9. Словакия — 1.40,7 (1 + 14)

10. Китай — 1.42,9 (0 + 7)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения о плохом самочувствии
2
38
Реклама