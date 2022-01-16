Общий зачет Кубка мира после гонки преследования в Рупольдинге: Логинов поднялся на шестое место
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира.
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе, который упрочил лидерство в общем зачете.
Общий зачет (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 581 (+60)
2 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (+36)
3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 470 (+21)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (0)
5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 378 (0)
6 (9). Александр Логинов (Россия) — 377 (+54)
11 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)
24 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (+24)
29 (28). Карим Халили (Россия) — 178 (+11)
35 (35). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)
41 (50). Максим Цветков (Россия) — 81 (+32)
44 (42). Антон Бабиков (Россия) — 69 (0)
48 (46). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)
81 (80). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Гонка преследования (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 265 (+60)
2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 222 (+36)
3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 179 (+21)
4 (9). Антон Смольский (Белоруссия) — 152 (+48)
5 (13). Александр Логинов (Россия) — 151 (+54)
6 (11). Симон Дестье (Франция) — 146 (+43)
13 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 113 (0)
19 (19). Карим Халили (Россия) — 88 (+11)
30 (32). Даниил Серохвостов (Россия) — 70 (+24)
32 (40). Максим Цветков (Россия) — 61 (+32)
36 (33). Александр Поварницын (Россия) — 45 (0)
38 (34). Василий Томшин (Россия) — 39 (0)
42 (39). Антон Бабиков (Россия) — 31 (0)