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Сегодня, 17:32

Общий зачет Кубка мира после гонки преследования в Рупольдинге: Логинов поднялся на шестое место

Иван Шитик
Корреспондент

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе, который упрочил лидерство в общем зачете.

Общий зачет (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 581 (+60)

2 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 484 (+36)

3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 470 (+21)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (0)

5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 378 (0)

6 (9). Александр Логинов (Россия) — 377 (+54)

11 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)

24 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 204 (+24)

29 (28). Карим Халили (Россия) — 178 (+11)

35 (35). Александр Поварницын (Россия) — 115 (0)

41 (50). Максим Цветков (Россия) — 81 (+32)

44 (42). Антон Бабиков (Россия) — 69 (0)

48 (46). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)

81 (80). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 265 (+60)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 222 (+36)

3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 179 (+21)

4 (9). Антон Смольский (Белоруссия) — 152 (+48)

5 (13). Александр Логинов (Россия) — 151 (+54)

6 (11). Симон Дестье (Франция) — 146 (+43)

13 (7). Эдуард Латыпов (Россия) — 113 (0)

19 (19). Карим Халили (Россия) — 88 (+11)

30 (32). Даниил Серохвостов (Россия) — 70 (+24)

32 (40). Максим Цветков (Россия) — 61 (+32)

36 (33). Александр Поварницын (Россия) — 45 (0)

38 (34). Василий Томшин (Россия) — 39 (0)

42 (39). Антон Бабиков (Россия) — 31 (0)

Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
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