Дочь Резцовой получила право выступать за Финляндию

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Финской федерации биатлона.

34-летняя Виролайнен в последний раз участвовала в международных турнирах в сезоне-2017/18 — тогда она заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 187 очков.

Спортсменка получила финское гражданство в 2021 году, в 2022 году выступала на летнем чемпионате Финляндии по биатлону.

Дарья Виролайнен — дочь четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, выступавшей за сборные СССР и России. Младшая сестра Дарьи Кристина Резцова представляет Россию, она становилась серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в женской эстафете.