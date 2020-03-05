Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Губерниев обвинил экс-президента СБР в том, что обыски в номерах биатлониста сборной России Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в предпоследний день чемпионата мира в Антерсельве были инициированы после заявлений Тихонова.

— Александр Тихонов, я вас умоляю, верните в текст про мою отвисшую как у старой лошади губу! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Вы же офицер и чемпион, неужели стало неловко?

Губерниев обвинил Тихонова в наводке полиции на Логинова. Разбираемся в скандале