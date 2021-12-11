Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал серебро женской сборной по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Уже не первый год говорю, что реальные шансы у наших сборных именно в эстафетных гонках, — сказал Васильев «СЭ». — Акцент как раз и надо сделать на эстафетах, потому что не все получается в индивидуальных гонках. Сегодняшний пьедестал — тому доказательство. Но давайте не будем расслабляться и не будем забывать, что норвежки, немки и те же француженки обязательно поправятся к Играм в Пекине. А там еще могут включиться и белоруски, которые уже показали свою боеспособность. Пять конкурентных команд, с которыми не так просто бороться на Олимпиаде».

Бывший биатлонист добавил, что в сегодняшней гонке все складывалось в пользу россиянок.

«Девчонки — молодцы, за исключением Мироновой и Нигматуллиной, которые на стойке чуть не застрелились, но все-таки справились. Первый этап неплохо прошла Васнецова, хотя надо стрелять без допов, учитывая, что она небыстрый стрелок. Отсюда и отставание в 35 секунд. Резцова на последнем этапе чудеса творила. Промежуточный результат хороший, но его надо закреплять», — добавил Васильев.

Сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место, золото досталось шведкам.