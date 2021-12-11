Драчев: «В личных гонках у девочек вообще ничего не получается, но в эстафете все-таки смогли справиться»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» серебро сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

11 декабря женская сборная России стала второй в эстафете 3-го этапа Кубка мира. Первое место заняли шведки, третье у француженок.

«Девочки отработали сегодня хорошо. Были дополнительные ошибки, но они не повлияли сегодня на результат — справились и уверенно заняли второе место. Этот результат для нашей команды сейчас важный психологически, потому что в личных гонках у девочек вообще ничего не получается, но в эстафете все-таки смогли справиться», — сказал Драчев «СЭ».

В составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова (дочь Анфисы Резцовой).