«Все девчонки молодцы, не только Кристина». Анфиса Резцова о серебре российских биатлонисток в эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» серебро сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

11 декабря женская сборная России стала второй в эстафете 3-го этапа Кубка мира. Первое место заняли шведки, третье у француженок.

«Умницы! Остались такие же впечатления, как и у всех — суперские! Все девчонки молодцы, не только Резцова. Все отработали каждый свой этап здорово. По-крайней мере, ответственно и старательно. Не все, конечно, получалось, как бы этого хотелось девчонкам, но все равно», — сказала Резцова «СЭ».

В составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова (дочь Анфисы Резцовой).