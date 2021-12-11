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«Все девчонки молодцы, не только Кристина». Анфиса Резцова о серебре российских биатлонисток в эстафете

Анфиса Резцова отреагировала на серебро россиянок в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене
17:50
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» серебро сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

11 декабря женская сборная России стала второй в эстафете 3-го этапа Кубка мира. Первое место заняли шведки, третье у француженок.

«Умницы! Остались такие же впечатления, как и у всех — суперские! Все девчонки молодцы, не только Резцова. Все отработали каждый свой этап здорово. По-крайней мере, ответственно и старательно. Не все, конечно, получалось, как бы этого хотелось девчонкам, но все равно», — сказала Резцова «СЭ».

В составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова (дочь Анфисы Резцовой).

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Данил Алешин все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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