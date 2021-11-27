Кубок мира: где смотреть трансляцию женской индивидуальной гонки

Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. У женщин состоится индивидуальная гонка.

Состав сборной России: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Начало гонки — в 13.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.