Кубок мира: где смотреть трансляцию женской индивидуальной гонки
12:00
Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. У женщин состоится индивидуальная гонка.
Состав сборной России: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Начало гонки — в 13.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.
Читайте также
Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю