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Кубок мира: где смотреть трансляцию женской индивидуальной гонки

12:00
Светлана Миронова. Фото AFP
Светлана Миронова. Фото AFP
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Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону. У женщин состоится индивидуальная гонка.

Состав сборной России: Светлана Миронова, Кристина Резцова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Начало гонки — в 13.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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