Кубок мира по биатлону, мужская гонка преследования: во сколько начало и где смотреть
15:00
Сегодня, 18 декабря, в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 17.00 по московскому времени.
Состав сборной России: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Василий Томшин.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Мужская гонка преследования на Кубке мира в Анси. Онлайн
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