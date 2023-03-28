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Сегодня, 12:54

Бажин: «Латыпов мог бы бороться с Йоханнесом Бе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press

Кирилл Бажин подвел итоги гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсмен финишировал шестым с отставанием в 23,6 секунды от победителя Эдуарда Латыпова.

«Мои ошибки были допущены на подходе к огневому рубежу. Трасса тяжелая, стала сильно давать по ногам. Как не странно, она стала жестче, чем вчера, и скольжение было лучше. Сегодня хорошо получалось работать за Латыповым, Серохвостовым и Цветковым, я доволен своим состоянием, но все равно есть над чем работать. Надо быть чуть свежее и грамотнее подходить к рубежу.
По международным стартам скучаю, но еще есть над чем работать, чтобы там доказывать свою силу. За чемпионатом мира я следил. Мне кажется, что все наши призеры могли там составить конкуренцию. Тот же Эдик Латыпов мог бы бороться с Йоханнесом Бе», — приводит Metaratings слова Бажина.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhin-eduard-latypov-mog-by-borotsya-s-iokhannesom-byo-238862/
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная России по биатлону
Йоханнес Бе
Эдуард Латыпов
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