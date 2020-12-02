Бабиков сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет выступить в Контиолахти
2 декабря 2020, 22:41
Российский биатлонист Антон Бабиков сдал отрицательный тест на коронавирус. Таким образом, он сможет выступить на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Также указано, что тренерский штаб сборной России внес Бабикова в заявку на спринт, который состоится 3 декабря. Первый этап, который состоялся в этом же городе, спортсмен был вынужден пропустить.
Второй этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 декабря.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/u-babikova-otritsatelnyy-test-na-covid-anton-smozhet-vystupit-v-kontiolakhti/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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