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Сегодня, 18:11

Анфиса Резцова — о выступлении дочери: «На Олимпиаде она сможет как мама»

Анфиса Резцова оценила выступление дочери после четвертого места в масс-старте в Антерсельве
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» оценила выступление дочери в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Она сама недовольна, так же как и я. Она не должна быть довольна и третьим местом! Но ладно, впереди есть Олимпиада. Там у нее получится. Она сможет как мама», — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова пришла к финишу четвертой. Она допустила два промаха на огневых рубежах.

Этап Кубка мира в Антхольце был последним перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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