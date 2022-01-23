Анфиса Резцова оценила выступление дочери после четвертого места в масс-старте в Антерсельве

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» оценила выступление дочери в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Она сама недовольна, так же как и я. Она не должна быть довольна и третьим местом! Но ладно, впереди есть Олимпиада. Там у нее получится. Она сможет как мама», — сказала Резцова «СЭ».

Кристина Резцова пришла к финишу четвертой. Она допустила два промаха на огневых рубежах.

Этап Кубка мира в Антхольце был последним перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.