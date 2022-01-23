Хованцев: «Результат Резцовой и Нигматуллиной нормальный в преддверии Олимпиады»

Анатолий Хованцев отреагировал на результаты российских биатлонисток в масс-старте на этапе Кубка мира

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонисток в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце-Антерсельва.

«Кристина молодец, с двумя промахами. Она претендовала на призовое место. Неплохо перебирала сегодня ногами. Нигматуллина тоже молодец, попала в десятку. Это достойный результат. Это быстрая гонка, где надо быстро стрелять. Я считаю, что это нормальный результат в преддверии Олимпиады. Остается маленький промежуток времени до игр. Главное — не заболеть в этот период, быть аккуратными, чтобы не получилось, как с Латыповым», — сказал Хованцев «СЭ».

Победу в гонке одержала представительница Италии Доротея Вирер. Она опередила Динару Алимбекову из Белорусии и француженку Анаис Шевалье-Буше.

Россиянка Кристина Резцова пришла к финишу четвертой. Она допустила два промаха на огневых рубежах.