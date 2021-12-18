Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского пасьюта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Гонка позитивная, потому что добавилась одна спортсменка для участия в масс-старте — Миронова. Но то, что Кристина Резцова допустила на одном рубеже, лежа, три ошибки при идеальных условиях — это не совсем хороший звоночек. Хоть и потом, стоя, она стреляла хорошо. Не знаю, в чем проблема, может, подошла слишком быстро, пыталась догнать Ройселанн. Но это контактная гонка: тактическая борьба, эмоции. Гонка для нас не совсем плохая, хоть и была одна спортсменка, с которой Резцова с Мироновой могли бороться на последнем круге, зато девочки обошли Доротею Вирер», — сказал Хованцев «СЭ».

Анатолий Хованцев также считает, что итальянка Доротея Вирер переживает не самое свое лучшее функциональное состояние.

«Завтра другой день, другая гонка, будут стартовать все вместе. Если сегодня лидеры гонки боролись тактически между собой, не так напряженно вели гонку, то завтра будет по началу одна скорость, а потом уже начнут разбираться. Думаю, что масс-старты будут очень интересны. Не знаю, как будет с ветром. Но если будет так же, как и сегодня, то многие спортсменки будут стрелять хорошо, нужно будет включать ноги», — добавил Хованцев.

18 декабря Кристина Резцова заняла 9-е место в гонке преследования на Кубке мира. Россиянка допустила три промаха на второй стрельбе. Восьмой в гонке стала Светлана Миронова (+52,0 (1)). Победительницей стала шведка Эльвира Эберг.