Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Сборную России будут представлять Кристина Резцова, Ульяна Нигуматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Напомним, согласно регламенту IBU в масс-старт автоматически попадают биатлонистки, занимающие с 1-й по 25-ю позицию в общем зачете Кубка мира. Остальные участницы добира.тся за счет результатов на текущем этапе.