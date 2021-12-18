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Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

16:34
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Стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Сборную России будут представлять Кристина Резцова, Ульяна Нигуматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Напомним, согласно регламенту IBU в масс-старт автоматически попадают биатлонистки, занимающие с 1-й по 25-ю позицию в общем зачете Кубка мира. Остальные участницы добира.тся за счет результатов на текущем этапе.

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Иван Шитик все материалы автора
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