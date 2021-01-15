Александр Тихонов: «Стрельцов — молодой пацан, зачем его ставить первым в эстафете? Это было главной ошибкой»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он считает, что сборной России не стоило ставить на первый этап Кирилла Стрельцова.
«Надо уже думать о чемпионате мира. Надо накатывать состав, который хотя бы планируют на недалекое будущее. Молодой пацан, никогда не стартовал на первом этапе! Зачем его кидать в это пекло? Парень потеряет уверенность! Я не сомневаюсь, что единое мнение при расстановке по этапам отсутствует в команде.
Главная ошибка — поставить Стрельцова на первый этап. Шансы бы возросли. Елисеев бы тогда проиграл меньше, у Стрельцова было бы меньше ответсвенности. И потом Логинов и Латыпов — основная ударная сила. Могли бы зацепиться за бронзу".
Комментатор Дмитрий Губерниев также ранее высказал мнение, что Стрельцов не был готов к гонке.
Раскритиковал выступление биатлониста и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Победу в гонке одержала сборная Франции. Российская команда на четвертом месте.
(Константин Колмаков)
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