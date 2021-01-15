Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Александр Тихонов: «Стрельцов — молодой пацан, зачем его ставить первым в эстафете? Это было главной ошибкой»

19:40
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он считает, что сборной России не стоило ставить на первый этап Кирилла Стрельцова.

«Надо уже думать о чемпионате мира. Надо накатывать состав, который хотя бы планируют на недалекое будущее. Молодой пацан, никогда не стартовал на первом этапе! Зачем его кидать в это пекло? Парень потеряет уверенность! Я не сомневаюсь, что единое мнение при расстановке по этапам отсутствует в команде.

Главная ошибка — поставить Стрельцова на первый этап. Шансы бы возросли. Елисеев бы тогда проиграл меньше, у Стрельцова было бы меньше ответсвенности. И потом Логинов и Латыпов — основная ударная сила. Могли бы зацепиться за бронзу".

Комментатор Дмитрий Губерниев также ранее высказал мнение, что Стрельцов не был готов к гонке.

Раскритиковал выступление биатлониста и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Победу в гонке одержала сборная Франции. Российская команда на четвертом месте.

(Константин Колмаков)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир