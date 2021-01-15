Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он считает, что сборной России не стоило ставить на первый этап Кирилла Стрельцова.

«Надо уже думать о чемпионате мира. Надо накатывать состав, который хотя бы планируют на недалекое будущее. Молодой пацан, никогда не стартовал на первом этапе! Зачем его кидать в это пекло? Парень потеряет уверенность! Я не сомневаюсь, что единое мнение при расстановке по этапам отсутствует в команде.

Главная ошибка — поставить Стрельцова на первый этап. Шансы бы возросли. Елисеев бы тогда проиграл меньше, у Стрельцова было бы меньше ответсвенности. И потом Логинов и Латыпов — основная ударная сила. Могли бы зацепиться за бронзу".

Комментатор Дмитрий Губерниев также ранее высказал мнение, что Стрельцов не был готов к гонке.

Раскритиковал выступление биатлониста и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Победу в гонке одержала сборная Франции. Российская команда на четвертом месте.

(Константин Колмаков)