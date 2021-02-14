«Ушат с помоями сами на себя опрокинули». Болельщики вновь недовольны биатлонной сборной

Результата нет, как нет и надежды на успешное завершение чемпионата мира.

Гонки преследования весьма ожидаемо, так же как и все предыдущие на ЧМ по биатлону в словенской Поклюке, прошли для сборной Союза биатлонистов России (СБР) весьма плачевно. Большинство россиян не только не улучшили свои позиции после спринта, а только, наоборот, закрепились на дне итоговой таблицы.

Пять из двенадцати гонок чемпионата позади, и пока что, кроме как «тихий ужас» и «безнадега», выступления российской сборной никак не назвать. Но чего-чего, а юмора и умения шутить в самой плачевной ситуации нашим людям не занимать. Поэтому порой казалось, что наблюдать за комментариями в соцсетях и под материалами СМИ интереснее, чем за самими гонками.

6 минут 39 секунд Бабикова

В плане спортивной интриги женская гонка преследования вообще не имела большого смысла к просмотру, если вы только не болельщик сборной Норвегии, Франции или Италии. Переживающим за сборную России включать телевизор резона не было никакого, и дело не в юридическом «отсутствии» российской команды в Поклюке. Из команды СБР до преследования не добрался лидер сборной — Светлана Миронова, а лучшая позиция с отставанием почти в полторы минуты была у нестабильной юниорки Ирины Казакевич.

Лучшей Казакевич стала и после преследования — 23-е место после стартового 19-го. Ульяна Кайшева вновь ошибалась на рубежах и не вдохновляла на трассе, а Евгения Павлова с отставанием больше чем в три с половиной минуты и вовсе выглядела в гонке лишней. Может, ей действительно не стоило выходить, раз она сейчас в таком состоянии?

У парней ситуация немногим лучше. Определенные шансы после спринта оставались у Эдуарда Латыпова. Надо признать, сегодня он действительно боролся и в какой-то момент даже претендовал на медаль. Итог — только седьмое место, но в сравнении с другими россиянами эта позиция выглядит героическим успехом. Чемпион мира Александр Логинов выдал четыре промаха, Матвей Елисеев потерял и точность, и скорость, а Антон Бабиков решил вспомнить, видимо, свои «успехи» времен Пхенчхана. 6 минут 39 секунд отставания при шести промахах! Чемпион из Франции Эмильен Жаклен мог бы остановиться перед финишем, два раза от и до спеть «Марсельезу» и все равно обыграл бы Бабикова.

Первый канал выключил эфир на финише

В такой ситуации немного обидно за Первый канал, который решил популяризировать биатлон и пустил в прямой ТВ-эфир две гонки преследования. Наверняка здесь ждали медалей (ориентируясь, видимо, на успехи в Оберхофе и Антерсельве), либо канал попытался поспорить за аудиторию с «Матч ТВ». Не получилось ни того, ни другого — спортсмены подвели, а фанаты Губерниева наблюдали за гонкой с комментариями своего кумира — Дмитрий вел прямой эфир с обеих гонок преследования в своем инстаграме. В пике на эфирах Дмитрия было больше 30 тысяч зрителей.

Кроме того, Губерниев не стал обрывать свой эфир после финиша — трансляцию гонки девушек на Первом завершили уже после финиша спортсменки с девятой позиции. То есть не показали финиш ни одной россиянки. Казусы вышли и с временем трансляции. На Дальнем Востоке вместо женского показали мужской. И назвали показ прямым эфиром. Была через два часа возможность посмотреть и женскую гонку, тоже в условном «прямом» эфире. Многие болельщики показом остались недовольны — в комментариях много обсуждений именно телетрансляций.

Маковеев считает, что сборная выступает неплохо

Интервью биатлонистов в этот раз не удивили. Бабиков, которого обогнали на круг, вступил в клуб имени Логинова и отказался от общения с прессой. Комментарии выдали только Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич — ребята, к которым и нет претензий. Поэтому за провалы Светланы Мироновой отвечать пришлось Казакевич. «За последние два года она научилась абстрагироваться и переключаться после неудач, — сказала Ирина, которая в дружеских отношениях со Светланой. — По крайней мере она не лежит в комнате и не думает, что случился конец света. Что есть то есть, изменить можно только будущее, но не прошлое. Я думаю, это профессионально — проанализировать свои ошибки и идти дальше. А не сидеть и реветь».

Высказался о причинах неудач и старший тренер сборной Михаил Шашилов. «Я думаю, это больше психология, чем высота, — ответил Михаил на вопрос о провальной стрельбе. — Не надо теперь уже ничего менять, как есть так есть. Будем разговаривать, общаться. Они же готовы, на тренировках нормально стреляют и бегут. Конечно, тут есть моя большая вина. Я этого не отрицаю». Правда, какие конкретно у него были личные ошибки, Шашилов не сказал. «Пока не готов ответить. Это внутри меня, мне надо сначала в себе разобраться. Подумаю, приму какие-то решения...» — добавил тренер.

Высказались о ситуации и эксперты. «Я думаю, что ребята попали в функциональную яму, — сказала в беседе с «СЭ» двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. — Просто допустили какую-то ошибку. Возможно, тренерский состав или сами спортсмены. До этого, в Антерсельве, были хорошие результаты. Было ощущение, что эти результаты будут и в Поклюке, но прошла неделя, и сборная попала в яму. Возможно, пройдет пара дней, и их отпустит».

Были, правда, и те, кто нашел в патовой ситуации позитив. «В общем парни выступают неплохо, — сказал восьмикратный чемпион России Андрей Маковеев. — Борются, работают, поэтому у нас есть все шансы на медаль в предстоящих гонках. Главное — принять правильное общее коллегиальное решение, кого поставить в индивидуалку».

Российский биатлон наконец-то помер

Но если зависимые от мира спорта люди подбирали слова, то болельщики стали главными линчевателями, без прикрас описывающими все как есть.

Александр Ветров: «Объясните Павловой, что в Сибири мороз сильнее, но воздух сухой, поэтому переносится легче, а там большая влажность, и меньший мороз переносится хуже».

Алексей Костюченко: «Дааааа... Ушат с помоями биатлонисты сами на себя опрокинули — думать и трудиться надо».

hant64: «Российский биатлон последние года четыре бился в предсмертных конвульсиях, и вот, похоже, он наконец-то помер. Земля пухом».

Alex Surovov: «Вспоминается притча из Евангелия. Кто безгрешен, пусть бросит в нее камень. Лежачего не бьют. Глядишь, трэмор пройдет и встанет на ноги».

Верховный стерх: «Все, что вы хотели знать о российском биатлоне. Лыжи надо не майонезом смазывать».

Женя Анников: «У нас постоянно «отговорки» — лыжи не едут, пули не летят, подготовка не такая, жили не там, кушали не то. Почему французы, норвежцы бегают и бегают, где вот они живут? Мне кажется, это просто наш уровень и нечего тут придумывать отговорки и удивляться. А на этапе Кубка перед чемпионатом были результаты только потому, что другие чуть подсбавили, вот и все!»

Огюст: «В прошлом году все валили свои провалы весь сезон на шлифмашину. В этом году новая отмазка — организаторы мешали! Видео наши снимали и на трассе, и на стрельбище не раз, и жалоб не было никаких! Если была провалена подготовка к сезону, то нечего пенять на снег и ветер и т.д.! Кто был в первых биатлонных рядах весь сезон, тот и на ЧМ крутится возле пьедесталов или близко с ними!»