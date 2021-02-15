Крайне спорное решение тренерского штаба со ссылкой на губернаторов биатлонных регионов.

В интервью Союзу биатлонистов России старший тренер женской сборной Михаил Шашилов сообщил, что состав на женскую индивидуальную гонку будет ровно таким, каким его видел наш штаб до начала чемпионата мира. То есть Миронова побежит. Аргументы железные: «Будет вот так. Как планировалось, так и будет». Плюс вот такой странный отсыл.

— Восемь человек, восемь мнений, восемь жизней, — объяснил Шашилов. — За восемью биатлонистами стоят восемь губернаторов, как максимум, восемь регионов, восемь тренеров, точно таких же, как я, с которыми нужно что-то согласовывать, общаться. Нельзя просто так все сломать сразу.

Как губернаторы соотносятся с тем, чтобы Миронову, допустившую за две гонки 11 промахов, ставить на дисциплину, в которой все решает стрельба, вообще непонятно.

Проблема главных стартов

Потенциально Светлана — сильнейшая биатлонистка страны. Только она в наилучших кондициях может конкурировать с мировыми топами по скорости. А они сейчас такие, что с одной идеальной стрельбой никуда не уедешь.

Увы, к главному старту сезона Миронова подошла разобранной. В январе спортсменка звенела, а в Антерсельве и вовсе стала одной из героинь этапа. Но на чемпионате мира в Поклюке мы видим, что недавней уверенности нет и в помине. В смешанной эстафете зашла сразу на два штрафных круга. Шесть промахов в спринте подтвердили худшие опасения: это не случайность. У нашей спортсменки пока не получается ничего.

Сама Миронова объяснить происходящее не может. От Шашилова чего-то конкретного мы тоже не услышали. Возможно, причина кроется в неумении Светланы подводиться к главным стартам. Она в который уже раз перегорает.

Судите сами. На чемпионате мира-2019 26-летняя спортсменка ни разу не поднялась выше 25-го места (хотя в спринте Антерсельвы накануне было седьмое), а на ЧМ-2020 лучший результат — 21-е место (хотя по сезону даже подиум был). Плюс штрафной круг в эстафете. Про ЧМ-2021 мы уже говорили.

Сидорова — пример для Мироновой

Вообще это лечится. У нашей прославленной прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой тоже были проблемы подобного характера. На ЧМ-2015 она забаранила — не взяла начальную высоту. На ЧМ-2017, куда приехала в статусе одного из фаворитов, та же история. И вот Доха-2019. Начальные 4,50 м.

— Может быть, это звучит странно, но для меня это было самым страшным, — вспоминала потом в интервью «СЭ» Анжелика. — Избавиться от прошлых воспоминаний сложно. А вот когда начала, дальше пошло легче. Взяла начальную и успокоила себя тем, что этот чемпионат мира уже в любом случае будет самым успешным в моей карьере.

Чем все закончилось, после того как Сидорова преодолела начальную высоту, знают все: она в блестящем стиле выиграла тот чемпионат мира.

— Мы начали работать с психологом, — призналась во все том же интервью Анжелика.

А ее тренер Светлана Абрамова дополнила:

— Когда Анжелика была маленькой, я справлялась с функциями тренера и психолога сама. Но наступил момент, когда совмещать стало сложно. Все-таки мое дело — готовить спортсмена, а не копаться в психологических нюансах. Когда поняла, что ученице нужен дополнительный взгляд, обратилась к своей знакомой, с которой мы учились в одном институте. Она сама была спортсменкой, а теперь работает психологом. Это не значит, что Анжелика теперь каждый день к ней ходит. Просто бывают моменты, когда запутываешься в себе. Или у нас между собой что-то происходит. Я знаю этого человека и абсолютно ему доверяю. В их отношения я вообще не лезу и никого ни о чем не спрашиваю.

Ставить Свету в эстафету — рулетка

С помощью психолога или какими-либо другими путями Мироновой решать свои проблемы — ее выбор. Но очевидно, что делать с этим что-то надо. Почему-то многие наши спортсмены скептически относятся к психологической работе, хотя это такая же важная часть подготовки, как и физическая. В каждом виде спорта есть сотни примеров, как идеально готовый спортсмен заваливал ключевые старты. Кому-то дано умение не закрепощаться в стрессовых условиях, кому-то нужно над этим много работать.

Что до нынешнего чемпионата мира, то теперь, в случае продолжения проблем на стрельбе в индивидуальной гонке, в полный рост встанет вопрос, который еще неделю назад никому не пришел бы в голову: а стоит ли Миронову ставить в женскую эстафету? Ведь ее этап — потенциальная бомба. Она спокойно может как завалить все и зайти на круги, так и вытащить команду в лидеры. Эдакая биатлонная версия русской рулетки.

Хотя, судя по рассуждениям Шашилова, все составы у нас определены еще до чемпионата мира. И никакие катаклизмы не способны внести корректировки. «Будет вот так. Как планировалось, так и будет».