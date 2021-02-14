Губерниев: «К чемпионату мира готовы только Латыпов и Казакевич. Мы ожидали другого»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после женской гонки преследования выразил мнение, что сборная России оказалась не готова к чемпионату мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения).

«Надеюсь, нам удастся поговорить с главным тренером сборной Валерием Николаевичем Польковским, потому что пока все эти дни его в микст-зоне не видно. Надеемся задать ему вопрос, что происходит, — заявил Губерниев «СЭ». — Сейчас мы можем только догадываться, но я знаю одно — команду не смогут переселить вниз. Где команда жила, там и будет жить. Это решение IBU. Остается надеяться на чудо, потому что команда не готова к чемпионату мира. Мы испытываем комплексные проблемы. Посмотрим, что будет на следующей неделе — мы ожидали другого».

Губерниев считает, что из всех биатлонистов сборной лучше всего к ЧМ готовы Латыпов и Казакевич.

«Казакевич надо ставить на индивидуалку, чтобы она хоть в масс-старт попробовала пробраться. К чемпионату мира готовы только Латыпов и Казакевич, которая еле-еле в состав попала. Остальные не готовы. И Логинов, несмотря на хороший ход, по-прежнему лихорадит в стрельбе».

14 февраля победу в женской гонке преследовании на ЧМ по биатлону в Поклюке (Словения) одержала норвежка Тириль Экхофф. Вторая — австрийка Лиза Тереза Хаузер. Третье место — француженка Анаис Шевалье-Буше. Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич, показавшая 23-й результат.

На данный момент лучший результат сборной России на ЧМ — 7-е место Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

(Константин Колмаков)