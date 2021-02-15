Васильев не согласен с участием Мироновой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о составе женской сборной России на индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

За российскую команду побегут Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Акимовой надо обязательно стартовать, если ее планируют на эстафету. Куклина целенаправленно готовилась к этой гонке, так что такой выбор тренеров вполне оправдан. Решение поставить Миронову мне не понятно. Ей наоборот сейчас надо дать отдохнуть, чтобы она настроилась и в полной мере проявила себя в эстафете. Да, стрельба и ход не самые лучшие, но надежда умирает последней», — сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев считает, что российские биатлонистки сейчас в серьезном подавленном состоянии и поэтому не хотят общаться с журналистами.

«Девушкам нужно вспомнить все, чему их научили, навыки, которые они приобрели за всю спортивную карьеру. Они действительно многое могут. Спортсмены чаще всего пытаются показать выдающийся результат, а это самая главная ошибка. Выдающийся результат — это работа не в своем привычном режиме, в каких-то форсированных условиях. Надо просто показать то, что ты умеешь на сегодняшний день, и этого будет достаточно, чтобы добиться хорошего результата», — добавил Васильев.

Соревнования пройдут завтра, 16 февраля, старт запланирован на 14.05 по московскому времени.

(Анастасия Пастернак)