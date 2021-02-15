Стали известны стартовые номера россиянок на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Стали известны стартовые номера, под которыми выступят представительницы сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке.

В гонке примут участие четыре российских спортсменки: Ульяна Кайшева (20-й стартовый номер), Татьяна Акимова (48-й), Лариса Куклина (73-й) и Светлана Миронова (93-й).

Индивидуальная гонка на 15 км пройдет 16 февраля.

Чемпионат мира проходит в эти дни в словенском городе Поклюка. В пяти стартовых гонках турнира российские биатлонисты не сумели завоевать ни одной медали.