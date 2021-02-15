Россия — опять без медалей в биатлоне. Что делать? Live о чемпионате мира — в 14.00
12:50
У России ноль медалей на чемпионате мира по биатлону. Почти все наши спортсмены страшно далеки от лучшей формы и даже не претендуют на пьедестал.
Кто виноват и что делать? Разбираются Владимир Иванов и Дмитрий Кузнецов в студии, а также Наталья Марьянчик на прямой связи из Поклюки.
Ждем ваших вопросов в комментариях и во время прямого эфира в 14.00 на YouTube-канале «СЭ»!
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