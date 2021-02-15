У России ноль медалей на чемпионате мира по биатлону. Почти все наши спортсмены страшно далеки от лучшей формы и даже не претендуют на пьедестал.

Кто виноват и что делать? Разбираются Владимир Иванов и Дмитрий Кузнецов в студии, а также Наталья Марьянчик на прямой связи из Поклюки.

Ждем ваших вопросов в комментариях и во время прямого эфира в 14.00 на YouTube-канале «СЭ»!