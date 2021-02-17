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Стал известен предварительный состав женской эстафетной команды России на ЧМ в Поклюке

17:33
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Старший тренер сборной России Михаил Шашилов в интервью ТАСС 17 февраля назвал предварительный состав национальной команды на эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.

В него вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

По словам Шашилова, состав может измениться, если кто-то из девушек откажется принимать участие в гонке. В таком составе национальная команда одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Не хочу ничего ломать. Но варианты еще возможны, будем думать», — сказал Шашилов.

Женская эстафета состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 13.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10723339

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