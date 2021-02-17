Норвежец Штурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Он не допустил промахов на четырех огневых рубежах.

Второй результат показал немец Арнд Пайффер, третьим стал норвежец Йоханнес Дале.

Россиянин Карим Халили также чисто отработал все огневые рубежи и финишировал на шестом месте.

Биатлон

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 шт. минут)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 16,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)

4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)

6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)

16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)

31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)

61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)