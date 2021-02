Во время чемпионата мира по биатлону зафиксировали еще один случай коронавируса

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 17 февраля сообщила о еще одном случае заражения коронавирусом во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Как сообщается в релизе, за последнюю неделю было проведено более 2 500 тестов, и один из них дал положительный результат. Коронавирус выявили у представителя СМИ, который немедленно отправился на карантин.

Over the last days the IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



One person, a media representative, tested positive. pic.twitter.com/J3FnxJOe7p