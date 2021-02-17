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Во время чемпионата мира по биатлону зафиксировали еще один случай коронавируса

16:39
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter 17 февраля сообщила о еще одном случае заражения коронавирусом во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Как сообщается в релизе, за последнюю неделю было проведено более 2 500 тестов, и один из них дал положительный результат. Коронавирус выявили у представителя СМИ, который немедленно отправился на карантин.

По состоянию на 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сборная России не завоевала ни одной медали.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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