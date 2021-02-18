Синглмикст на ЧМ в Поклюке: состав сборной России и фаворитов гонки

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал составы участников в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Сборную Франции представят Антонен Гигонна и Жулия Симон, за Швецию побегут Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, у Норвегии выйдут на трассу Йоханнес Бе и Тириль Экхофф.

Германия на синглмикст выставила Эрика Лессера и Франциску Пройсс. У Белоруссии побежит Никита Лобастов и Ирина Кривко, Украину представят Артем Прима и Дарья Блашко, у Италии гонку проведут Лукас Хофер и Доротея Вирер, а за Австрию выйдут на старт Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер.

В среду, 17 февраля, тренерский штаб сборной России определил Эдуарда Латыпова и Евгению Павлову для участия в данной гонке.

Смешанная одиночная эстафета в Поклюке пройдет в четверг 18 февраля, начало — в 17.15 (мск).

По состоянию на 18 февраля, у сборной России нет ни одной награды на турнире, до конца чемпионата мира осталось пять гонок.