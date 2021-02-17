Двухкратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке.

«Я безумно рад, что молодой парень показывает такие результаты, — сообщил Черезов «СЭ». — Какой красавец! Молодец! У него было тяжелое начало сезона. Он с большим желанием тренировался с великими лыжниками, но какая-то загруженность не давала ему раскрыться. Тем не менее, он сумел справиться со стрельбой. Это большой успех для него. Такой результат может дать небывалую мотивацию. Я поздравляю Карима, тренеров и болельщиков. Очень радостно, что есть такое подрастающее поколение».

Черезов также считает, что Халили должен участвовать в эстафете.

«Насчет какого-то волнения и иных психологических факторов переживать не стоит. Да, это чемпионат мира, это эстафета, это командный забег. Как мне кажется, Халили даже не обратит на это внимание, он невероятно замотивирован. Я думаю, что психологически он выстоит эту гонку. Поставить его — это очень логичное решение», — добавил Черезов.

17 февраля Карим Халили стал 6-м в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов. Евгений Гараничев занял 16-е место, а Александр Логинов — 29-й.

(Артем Бухаев)