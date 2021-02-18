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ЧМ по биатлону, индивидуальная смешанная эстафета: где смотреть трансляцию гонки

15:45
Эдуард Латыпов. Фото AFP
Эдуард Латыпов. Фото AFP
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Сегодня, 18 февраля, в словенской Поклюке состоится индивидуальная смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 17.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

По состоянию на 18 февраля, у сборной России нет ни одной награды на турнире, до конца чемпионата мира осталось пять гонок.

Подробнее о чемпионате мира по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, составы сборных России, сколько призовых получат победители гонок

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки в Поклюке

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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