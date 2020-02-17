Себастьян Самуэльссон: «Мне пишут, что Логинов лучший, а я худший»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что получил много сообщений от разозленных российских фанатов после слов об Александре Логинове. После победы россиянина в спринте на чемпионате мира-2020 Самуэльссон сказал: «Не буду поздравлять Логинова. Его тут вообще не должно быть». Ранее он неоднократно высказывался против выступления спортсменов, отбывших дисквалификацию за эритропоэтин.

— После моих слов в микст-зоне я получил много комментариев к моим фотографиями, я знал, что они будут, — цитирует Expressen Самуэльссона. — Сейчас я ограничил к ним доступ, писать могут только друзья, подожду, когда все успокоятся.

— Какие комментарии пишут?

— Они пишут, что я нападаю на Логинова, что он заслуживает участвовать, как и все остальные. Что Логинов лучший, а я худший.

— Вы получаете персональные угрозы?

— Это сложный язык. Но из того, что я видел, ничто нельзя назвать серьезной угрозой.

Я принял решение говорить о таких вещах. Стоит ли мне молчать? Когда Логино выиграл первое золото чемпионата мира, я решил, что важно об этом сказать. Не только я был разочарован.