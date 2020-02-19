Себастьян Самуэльссон: «Логинов не говорит со СМИ, но приглашает всех к себе домой. Похоже на чушь собачью»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление чемпиона мира Александра Логинова.

Россиянин пригласил соперников к себе домой, чтобы те удостоверились в чистосте подготовки к гонкам.

— Я удивлен этим заявлением, — цитирует Самуэльссона A ftonbladet. — Он ничего не говорит журналистам после гонки на чемпионате мира, но приглашает всех к себе домой. Это похоже на чушь собачью.

Я не планирую ехать к нему. Не думаю, что он хочет, чтобы я приехал.

— Вам не кажется, что он сказал это от чистого сердца?

— Нет, я действительно приветствовую диалог с ним, но мне кажется, что он не хочет этого.