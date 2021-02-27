СБР подаст жалобу в CAS из-за ограничений на чемпионате мира по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Inside the games 27 февраля. Организация будет оспаривать ограничения, действовавшие во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения). В СБР считают, что Международный союз биатлонистов (IBU) неверно интерпретировал санкции в отношении российского спорта со стороны ВАДА.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация была уведомлена об апелляции, и сказал, что считает этот шаг «политическим заявлением на национальном уровне» со стороны представителей России.

Из-за санкций ВАДА российские спортсмены не могут выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах. Срок действия санкций истекает в декабре 2022 года.

На чемпионате мира по биатлону россияне также не могли использовать государственную символику и выступали под флагом СБР. Им запрещалось использовать символику РФ и в социальных сетях. В СБР считают, что ограничения выходили за рамки предписаний CAS и были чрезмерными.