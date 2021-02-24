Ярошенко объяснил, за счет чего Логинов способен прибавить

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «Известиям»

поделился мнением о выступлении мужской сборной России на чемпионате

мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке. Наша команда выиграла одну

бронзовую медаль в эстафете.

— Из позитивных моментов первым на ум приходит выступление в Словении

Эдуарда Латыпова.

— Важно, что он верит в тренера. Без этой веры вряд ли можно добиваться

стабильных результатов на длинной дистанции. Приведу пример из своей

карьеры. Когда я стал двукратным чемпионом мира, то стал задавать

вопросы: зачем нужна эта тренировка, зачем та. Это ни к чему хорошему не

привело. Плюс Эдуард очень непосредственный и скромный парень. Не

кичится ничем, мобилизуется в самый важный момент. Не зря он стал так

уверенно бежать последний этап в эстафете.

— Выступления Латыпова отражают профессионализм тренера Юрия Каминского?

— Прогресс Латыпова — яркий пример сильной работы Каминского. Мне

кажется, его результаты заставят задуматься других спортсменов.

Правильно ли они все делали в этом сезоне? Каминский не работал с двумя

сильнейшими биатлонистами прошлого сезона — Логиновым и Елисеевым. Он

тренировал не самых сильных спортсменов и один из них стал лидером

сборной. Это показатель. Уверен, что если бы Логинов и Елисеев

тренировались у Каминского, то, вероятнее всего, у нас было бы три

сильных биатлониста на ЧМ. Понимаете разницу?

— Могли бы развить свою мысль?

— Он подготовил много больших чемпионов, знает спортивных судей. У него

колоссальный опыт, есть много методик, чтобы подвести того или иного

атлета к его лучшим результатам. Поэтому спортсменам надо иногда

задумываться, кто умнее. Ты, который вроде бы хорошо знает свой

организм, или тренер, у которого есть десятки комбинаций, как вырастить

олимпийского чемпиона. Я бы отдал предпочтение такому наставнику.

— Александр Логинов выступил ниже своих возможностей?

— Однозначно и он сам это прекрасно понимает. У Саши очень непростой

сезон: болезнь, утрата отца... Дай Бог ему пережить все это. Когда у

спортсмена не складывается сезон, он хочет, чтобы он поскорее

закончился. Перевернуть страницу. Я хочу пожелать ему терпения и хороших

спарринг-партнеров. Без них расти он не будет. Ни ментально, ни

функционально. Без раздражителей нельзя быть в тонусе. Нельзя быть в

комфортных условиях, потом приехать на Кубок мира и что-то показать в

соперничестве с 50-60 мощными соперниками. Комфортные тренировки — это для спортсменов, которые закончили или собираются заканчивать карьеру.