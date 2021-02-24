Ярошенко объяснил, за счет чего Логинов способен прибавить
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «Известиям»
поделился мнением о выступлении мужской сборной России на чемпионате
мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке. Наша команда выиграла одну
бронзовую медаль в эстафете.
— Из позитивных моментов первым на ум приходит выступление в Словении
Эдуарда Латыпова.
— Важно, что он верит в тренера. Без этой веры вряд ли можно добиваться
стабильных результатов на длинной дистанции. Приведу пример из своей
карьеры. Когда я стал двукратным чемпионом мира, то стал задавать
вопросы: зачем нужна эта тренировка, зачем та. Это ни к чему хорошему не
привело. Плюс Эдуард очень непосредственный и скромный парень. Не
кичится ничем, мобилизуется в самый важный момент. Не зря он стал так
уверенно бежать последний этап в эстафете.
— Выступления Латыпова отражают профессионализм тренера Юрия Каминского?
— Прогресс Латыпова — яркий пример сильной работы Каминского. Мне
кажется, его результаты заставят задуматься других спортсменов.
Правильно ли они все делали в этом сезоне? Каминский не работал с двумя
сильнейшими биатлонистами прошлого сезона — Логиновым и Елисеевым. Он
тренировал не самых сильных спортсменов и один из них стал лидером
сборной. Это показатель. Уверен, что если бы Логинов и Елисеев
тренировались у Каминского, то, вероятнее всего, у нас было бы три
сильных биатлониста на ЧМ. Понимаете разницу?
— Могли бы развить свою мысль?
— Он подготовил много больших чемпионов, знает спортивных судей. У него
колоссальный опыт, есть много методик, чтобы подвести того или иного
атлета к его лучшим результатам. Поэтому спортсменам надо иногда
задумываться, кто умнее. Ты, который вроде бы хорошо знает свой
организм, или тренер, у которого есть десятки комбинаций, как вырастить
олимпийского чемпиона. Я бы отдал предпочтение такому наставнику.
— Александр Логинов выступил ниже своих возможностей?
— Однозначно и он сам это прекрасно понимает. У Саши очень непростой
сезон: болезнь, утрата отца... Дай Бог ему пережить все это. Когда у
спортсмена не складывается сезон, он хочет, чтобы он поскорее
закончился. Перевернуть страницу. Я хочу пожелать ему терпения и хороших
спарринг-партнеров. Без них расти он не будет. Ни ментально, ни
функционально. Без раздражителей нельзя быть в тонусе. Нельзя быть в
комфортных условиях, потом приехать на Кубок мира и что-то показать в
соперничестве с 50-60 мощными соперниками. Комфортные тренировки — это для спортсменов, которые закончили или собираются заканчивать карьеру.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1128579/timur-ganeev/nochevat-s-vintovkoi-eto-perebor
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