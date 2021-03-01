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Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров

17:30
Денис Иродов. Фото Instagram
Денис Иродов. Фото Instagram

Россиянин Денис Иродов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира среди юниоров по биатлону-2021 в Обертиллиахе.

Для Иродова эта победа стала второй на соревнованиях — ранее ему удалось стать лучшим в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира

Обертиллиах, Австрия

Юноши

Спринт

1. Денис Иродов (Россия) — 18:22.5 (0)

2. Фабио Пиллер Коттрер (Италия) — отставание 21.1 (0)

3. Оскар Андерссон (Швеция) — 32.9 (1)

12. Олег Домичек (Россия) — 1:18.8 (2)

29. Роман Бойчевский (Россия) — 2:10.7 (2)

71. Евгений Кузьминых (Россия) — 3:35.8 (4)

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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