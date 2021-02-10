Лессер и Херманн выступят в составе сборной Германии в смешанной эстафете на ЧМ

Официальный сайт IBU 9 февраля опубликовал заявку сборной Германии на смешанную эстафету на чемпионате мира в словенской Поклюке.

На первом этапе за немцев побежит Эрик Лессер, который передаст эстафету Арнду Пайфферу. Сразу ним отправится на дистанцию Дениза Херманн, а финишером будет Франциска Пройсс.

9 февраля сборная России также назвала состав на смешанную эстафету.

Первая гонка на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.