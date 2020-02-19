У Логинова проблемы с коленом

Лидера сборной России Александра Логинова беспокоит колено. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. В индивидуальной гонке спортсмен не попал в десятку, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— У него возникли проблемы с коленом, — сказал Хованцев. — Это не настолько серьезно, чтобы лишить его выступления здесь, но сложности есть. Колено он травмировал еще летом, и после периодически оно дает о себе знать.