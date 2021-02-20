Российская биатлонистка Евгения Павлова после эстафеты на чемпионате мира в Поклюке рассказала об условиях подготовки. По словам спортсменки, она просила спустить ее с высоты для восстановления.

Сборная России заняла 11-е место в эстафете. На этом ЧМ российские биатлонисты не выиграли ни одной медали.

— Отвратительное ощущение. Ни одной гонки не было, чтобы самочувствие было хорошее и боевое, как в Антерсельве — отметила Павлова в эфире Матч ТВ. — Это самый провальный мой старт в сезоне.

Я не думаю, что у кого-то лучше состояние. Поставили, значит доверяют. Я боролась, как могла. Всем это видно. Я ничего не могу поделать. Работала, как могла. После Антерсельвы у меня было прекрасное самочувствие, боевое настроение. Здесь все отвратительно, ничего поделать не могу. Это не отговорка. Говорят, что я на кого-то сваливаю. Но вся команда говорит это. Возьмите любого спорстмена — у всех ухудшилось самочувствие и состояние.

— Что скажите про ЧМ?

— Что сказать? Я уже все сказала. Надо было спускать спортсменов с высоты. Нужно было жить и восстанавливаться внизу. Нам такой возможности не предоставили.

— Как складывался ваш диалог?

— У меня есть все переписки. Я разговаривала с Михаилом Викторовичем. Ему звонили даже мой личный тренер. Звонил даже директор Никифиров Александр Петрович. Никто трубки не брал. Я разговаривала с Михаилом Викторовичем с просьбой спустить меня. Света Миронова просила после спринта. Сказали, мол, что мы этим займемся и разбираемся, или занимайтесь этим сами. Мы писали менеджеру. Она сказала, Что IBU не разрешает и такой возможности нет. У меня все эти переписки есть. Короче, говорили, чтобы решали вопрос сами. Я разговаривала с Михаилом Викторовичем. Он говорил, что что-нибудь решим. Я живу там, где и жила.

— Какие у вас теперь чувства?

— Я уже не могу ничего сделать. Два месяца на одной высоте. Организм реагирует так, что я задыхаюсь, у меня нет сил бежать, мышцы не хотят работать. Тебя накрывает и все. Я ехала сюда с другим настроеним бороться.

Было запланировано тренироваться в Антерсельве на высоте, спускаться на озеро Блед, и подниматься на гонки, как и делают большинство спортсменов. Но что-то пошло не так.

— Условия в отель не очень комфортные?

— Мы живем в апартаментах. Две комнаты, четыре девочки. Грубо говоря, живут в одной комнате. Я не могу сказать, что некомфортно. Сейчас девочки уехали, последняя гонка была, ничего не поменялось. Просто раскидали все по отелм. Мы с мальчиками можем видеться внизу, когда сдаем тесты на ковид и все.

— Что дальше теперь?

— Ехать домой, отдыхать. Будем надеяться, что горы нас отпустят и все наладится. Этапов на высоте уже не будет. Немного все переварим, горы отпустят и все встанет на свои места, будем дальше бороться. После ЧМ с таким самочувствием даже выходить на старт не хочется.

— Печально это слышать.

— Это очень печально. Согласна.