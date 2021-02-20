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Глава СБР Майгуров недоволен выступлением сборной России в эстафете на ЧМ

15:23
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Глава Союза Биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение о неудачных результатах сборной на чемпионате мира.

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«Результат нас не устраивает. Все не справились по ходу гонки. Не хочу вешать все на спортсменок. Я прекрасно осознаю, что такое нервы. Результат этой гонки — результат подготовки последних двух лет. Нужно анализировать нашу подготовку. Половина готовилась самостоятельно. Я не вижу результатов этого. Но я не готов комментировать личное мнение спортсменов по поводу подготовки. Нам нужно разобраться», — заявил в эфире «Матч ТВ» Майгуров.

20 февраля женская сборная России не смогла попасть в десятку лучших в эстафете на чемпионате мира в Поклюке, заняв 11-е место. Победу одержала сборная Норвегии. Отставание российской команды от победителя составило 2 минуты и 10 секунд. Сборная России не может завоевать медаль девять гонок подряд.

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