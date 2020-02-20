Норвегия выиграла синглмикст на ЧМ по биатлону, Россия показала 7-й результат

На чемпионате мира прошел синглмикст. Победу одержала команда Норвегии. В тройку вошли также Германия и Франция, которая заняли второе и третье места соответственно.

Российская команда, за которую бежали Лариса Куклина и Матвей Елисеев, показала седьмой результат.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Синглмикст

1. Норвегия (Йоханнес Бе, Марта Ольсбу Ройселанн) — 34.19,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) — отставание 17,6 (0 + 5)

3. Франция (Анаис Бескон, Эмильян Жаклен) — 29,8 (0 + 4)

4. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — 35,2 (0 + 7)

5. Швейцария (Лена Хекки, Беньямин Вегер) — 40,6 (0 + 9)

6. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) — 54,5 (0 + 4)

7. Россия (Лариса Куклина, Максим Елисеев) — 1.00,5 (0 + 6)