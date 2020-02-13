Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия на пятом месте

После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) на первом месте в Кубке наций среди женщин находится сборная Норвегии. Норвежская команда выиграла эту гонку.

Второе место занимает сборная Франции, третье — сборная Швеции. Сборная России занимает пятое место.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 5354 (+210)

2 (2). Франция — 4811 (+135)

3 (3). Швеция — 4679 (+105)

4 (4). Германия — 4589 (+165)

5 (5). Россия — 4396 (+145)

6 (6). Швейцария — 4312 (+110)