Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия на пятом месте
19:28
После смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) на первом месте в Кубке наций среди женщин находится сборная Норвегии. Норвежская команда выиграла эту гонку.
Второе место занимает сборная Франции, третье — сборная Швеции. Сборная России занимает пятое место.
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 5354 (+210)
2 (2). Франция — 4811 (+135)
3 (3). Швеция — 4679 (+105)
4 (4). Германия — 4589 (+165)
5 (5). Россия — 4396 (+145)
6 (6). Швейцария — 4312 (+110)
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