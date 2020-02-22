На Касперовича не хватило российских аккредитаций. Тренер договорился с украинской сборной

Как уже сообщал «СЭ», в номера российских биатлонистов прошел обыск. Полиция приехала по заявлению одного из членов международного союза биатлона, сообщает Telegram-канал Baza.

Возникли вопросы к личному тренеру спортсмена — Александру Касперовичу. На соревнованиях в Италии он присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

По словам представителей российского штаба, на Касперовича не хватило российских аккредитаций и он договорился с украинской сборной.

После обыска полиция вместе с представителями СБР уехала в участок для дальнейших разбирательств. Александр Логинов остался в расположении сборной и готовится к мужской эстафетной гонке.