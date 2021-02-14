ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Милонов — о словах норвежца Бе про наказание России: «Нужно пригласить их в Сибирь. Только снег, медведи и биатлон!»

12:52
Виталий Милонов. Фото «Известия»
Виталий Милонов. Фото «Известия»
Теги:

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по поводу слишком несерьезного наказания России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Йоханнес Бе.Йоханнес Бе: «Россия получила слишком мягкое наказание. Можно было бы наказать русских жестче»

«Очень обидно, что норвежцы перестали использовать методы именно состязания, — сказал Милонов «СЭ». — Русские биатлонисты мозолят им глаза, потому что они достойные для них соперники. Норвежец нынче обмельчал. Они уже не истинны викинги. Использовать допинг под видом лекарства от астмы — позор»

Также депутат предложил, как россиянам стоит соревноваться с норвежцами.

«Нужно пригласить их в Сибирь. И без лекарства соревноваться. Только снег, медведи и биатлон. Тут и посмотрим, кто быстрее бегает»

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России. Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.

(Елизавета Денисова)

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир